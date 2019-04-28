28 Апреля 2019
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Политика

"Миру на Украине нужен устрашающий импульс". Немцы придумали, как урегулировать ситуацию в Донбассе

Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге предложила новую стратегию по Украине, которая получила название "Миру на Украине нужен новый импульс". Документ предлагает оказать давление на "внешнего агрессора" - Россию.

Предлагается привлечь миссию ООН или дополнительные силы гражданской полиции из Германии, причем контингент должен быть таким, чтобы смог оказать значительное "устрашающее воздействие". Документ вскоре предложат на рассмотрение бундестага.

Автор стратегии, депутат от СвДП Рената Альт считает, что правительство должно решительно действовать и еще активнее поддерживать Украину. При этом она заявила, что подписанный недавно Владимиром Путиным указ об упрощении выдачи российских паспортов для жителей Донбасса якобы показывает, что Кремль "презирает мирное решение конфликта", передает РИА Новости

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"Миру на Украине нужен устрашающий импульс". Немцы придумали, как урегулировать ситуацию в Донбассе

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