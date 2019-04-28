"Мстители" побили кассовый рекорд "первого уикенда" уже в субботу. В России премьеры еще не было

Вышедшая в мировой, но не российский прокат картина по вселенной Marvel "Мстители: Финал" побила рекорд предыдущей части киносаги и в первые же дни проката "подняла" $644 млн. Российские сборы упаду в копилку "Мстителей" после 29 апреля - премьеру перенесли, по неофициальным данным, чтобы дать шанс отечественной ленте "Миллиард". Правда, фильм с участием Владимира Машкова, идущий в кинотеатрах с 19 апреля, пока получил довольно низкие оценки - рейтинг на "Кинопоиске", например, всего 4,9, тогда как "Мстители" уже получили 7,9 на ожиданиях премьеры.

По данным CNN, кассовый рекорд первого уикенда "Мстители" побили уже к вечеру субботы. Предыдущий фильм серии - "Мстители: Война бесконечности" - собрал в мировом прокате $641 млн лишь к концу премьерного уикенда. Таким образом, у последнего фильма супергеройской эпопеи есть еще целый день, чтобы установить новый рекорд для мировой киноиндустрии, передает ТАСС.

Как сообщили в компании Disney, владеющей студией Marvel, сумма сборов новых "Мстителей" за первый уикенд в США, как ожидается, также побьет рекорд и составит $310-340 млн. На настоящий момент лучшее достижение по этому показателю также удерживает предыдущий фильм киносаги со сборами в $258 млн.

В мировой прокат новые "Мстители" вышли 24 апреля, в американский - 26 апреля. Российские зрители смогут увидеть фильм с 29 апреля.