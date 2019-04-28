42 тысячи "квадратов" в огне: под Воронежем потушили складской комплекс "Магнита"

Серьезный пожар на складах "Регионального распределительного центра" под Воронежем удалось ликвидировать, сообщили в региональном главке МЧС. Пламя распространилось на 42 тысячи кв.м. площади.

Информация о пожаре поступила в МЧС сегодня около полуночи, и на момент прибытия пожарных огонь хозяйничал уже на 20 тыс. "квадратов".

"Тушение осложнялось большой площадью возгорания, специфической конструкцией здания, перебоями с пожарным водоснабжением, а также сильным боковым ветром. Локализовать возгорание удалось в 04.12 на площади в 42 тыс. кв. м. К тушению пожара было привлечено 124 человека и 50 единиц техники. Ликвидация объявлена в 08.00. Известно, что под утро обвалилась кровля сгоревшего помещения.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара будут устанавливаться силами органов дознания.