После полутора суток тушения: ликвидирован пожар на Красмаше

Пожар на Красмаше полностью потушили после полутора суток борьбы с огнем. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю, полная ликвидация объявлена сегодня в 09.31 местного времени.

Напомним, пожар начался вечером в пятницу с кровли в корпусе 90. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 94 человека, 26 единиц техники.

Красмаш, напомним, производит ракеты "Сармат" и "Синева". На момент локализации пламя охватило около 20 тыс. кв.м. площади.