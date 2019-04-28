Первый канал расследует результаты финала шоу "Голос.Дети", на котором "странным образом" победила дочь Алсу

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал неоднозначную ситуацию в финале шоу "Голос.Дети", когда за одного из финалистов - дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову поступило количество голосов, значительно превышающее результат других кандидатов. По мнению наблюдателей, к такому результату могла привести пиар-кампания, которую провели в поддержку девочки звезды шоу-бизнеса первой величины.

По словам Эрнста, ситуация сложилась впервые за все сезоны проекта "Голос.Дети". "Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам — это нам предстоит выяснить", - подчеркнул директор телеканала.

По его словам, итоговый протокол это именно те результаты, которые получены на момент завершения голосования и воздействовать на них организаторы шоу не могут.

"Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену "Голоса" на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем", - отметил Эрнст.

Напомним, в финале шоу "Голос.Дети" неожиданно победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Голосование проходило через звонки и смс от зрителей, причем поклонники Микеллы проявили себя в разы активнее, что вызвало подозрение у создателей шоу. Известно, что ранее в соцсетях посты в поддержку Микеллы разместили Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и другие звезды. Возможно, именно армия их поклонников склонила чашу весов в пользу девочки. Результаты голосования могут быть аннулированы или пересмотрены.