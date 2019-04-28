Первый канал расследует результаты финала шоу "Голос.Дети", на котором "странным образом" победила дочь Алсу

28 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО Москва

Первый канал расследует результаты финала шоу "Голос.Дети", на котором "странным образом" победила дочь Алсу

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал неоднозначную ситуацию в финале шоу "Голос.Дети", когда за одного из финалистов - дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову поступило количество голосов, значительно превышающее результат других кандидатов. По мнению наблюдателей, к такому результату могла привести пиар-кампания, которую провели в поддержку девочки звезды шоу-бизнеса первой величины.

По словам Эрнста, ситуация сложилась впервые за все сезоны проекта "Голос.Дети". "Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам — это нам предстоит выяснить", - подчеркнул директор телеканала.

По его словам, итоговый протокол это именно те результаты, которые получены на момент завершения голосования и воздействовать на них организаторы шоу не могут.

 

"Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену "Голоса" на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем", - отметил Эрнст.

Напомним, в финале шоу "Голос.Дети" неожиданно победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Голосование проходило через звонки и смс от зрителей, причем поклонники Микеллы проявили себя в разы активнее, что вызвало подозрение у создателей шоу. Известно, что ранее в соцсетях посты в поддержку Микеллы разместили Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и другие звезды. Возможно, именно армия их поклонников склонила чашу весов в пользу девочки. Результаты голосования могут быть аннулированы или пересмотрены.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Первый канал расследует результаты финала шоу "Голос.Дети", на котором "странным образом" победила дочь Алсу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: голос.дети, микелла абрамова, голосование, результаты, пересмотр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5839

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети