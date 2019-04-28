28 Апреля 2019
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Нефть в "Дружбе" портили умышленно? "Транснефть" назвала предполагаемого саботажника

Нефть, передаваема по трубе "Дружба", была загрязнена на терминале "Самаратранснефть". Такое заявление сделал представитель "Транснефти" Игорь Демин. По его словам, расследование уголовного дела, возбужденного по факту порчи продукта, указало, что действие было совершено умышленно.

Демин сообщил, что в Самаре идут следственные действия в нескольких коммерческих организациях, которые могут быть причастны к ЧП, передает ТАСС.

Можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - рассказал Демин.

Он также напомнил, что в Минске состоялась четырехсторонняя встреча представителей нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Польши, Белоруссии, России и Украины, на которой стороны определили технические мероприятия по возобновлению транспортировки нефти в Белоруссию и страны Европы.

Первый заместитель генерального директора "Самаратранснефть-терминал" Антон Томилов пояснил, что указанный терминал был продан компанией в 2017 году в адрес ООО "Нефтеперевалка", коммерческие отношения в настоящий момент между компанией и ООО "Нефтеперевалка" не ведутся.

"На текущий момент собственное подключение к трубопроводу АК "Транснефть" у компании отсутствует", - сказал он.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, белорусское предприятие пожаловалось на ухудшение качества российского топлива, в частности на завышенное содержание хлорорганических соединений. Позже стало известно о планах "Белнефтехима" потребовать от "Транснефти" компенсацию за поставку топлива.

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Нефть в "Дружбе" портили умышленно? "Транснефть" назвала предполагаемого саботажника

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Теги: транснефть, дружба, белоруссия



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