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В Минобороны назвали слухами "срывание погон" курсантами ВДВ

Российское Минобороны опровергло информацию о "срывании погон" курсантами Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, сообщает ТАСС.

"Все распространенные об этом отдельными лицами слухи в соцсетях, позже ими же удаленные, абсолютно не соответствуют действительности", - заявили в министерстве.

К такому заключению в ведомстве пришли по итогам проверке, проведенной министерской комиссией. Были проведены встречи и беседы, анонимное анкетирование, заслушаны должностные лица командования ВДВ и училища.

Также комиссия установила, что недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании проявили пять курсантов, которые не знаю нормативных документов о правилах ношения военной формы. За это будут наказаны командиры и начальники курсантов, так как они не довели до них требования приказов военного ведомства. Их привлекут к ответственности, предусмотрено дисциплинарным уставом военных сил РФ.

Как сообщало Накануне.RU ранее Министерство обороны заявляло, что изменения формы одежды в Воздушно-десантных войсках нет даже в проектах.

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В Минобороны назвали слухами "срывание погон" курсантами ВДВ

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Теги: ВДВ, погоны, министерство обороны, цвет, курсанты, офицеры



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