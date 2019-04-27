В Североуральске шестилетний ребенок погиб после катания на горке

Утром 27 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти шестилетнего мальчика в поселке Калья Североуральска, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Накануне днем ребенок катался и неудачно упал с металлической горки во дворе собственного дома. Вечером он пожаловался родителям на сильную головную боль, ночью ему стало хуже. Несмотря на оказанную врачами медицинскую помощь, ребенок скончался у себя в квартире. Семья мальчика, по предварительным данным, является благополучной и на учете в органах профилактики не состоит.

Следственный отдел по Североуральска СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальный срок наказания по этой статье - шесть лет лишения свободы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти мальчика, допрашиваются родственники и очевидцы произошедшего. Выясняется кому принадлежит горка, ее техническое состояние на предмет безопасности, а также насколько своевременно и качественно ребенку была оказана медицинская помощь.