Самолет "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево предположительно из-за разгерметизации салона

Самолет Sukhoi Superjet 100-95 авиакомпании "Аэрофлот", который летел из Москвы в Волгоград развернулся в воздухе и вернулся в московский аэропорт "Шереметьево", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным портала Flightradar.com, рейс SU1186 вылетел из Москвы в 17.54, но через полчаса вернулся в аэропорт вылета, совершив разворот над Тульской областью.

Официальных комментариев пока получить не удалось, однако по неподтвержденным данным Вести.ru, на борту произошла внештатная ситуация - разгерметизация салона. Информации о пострадавших в данный момент нет.