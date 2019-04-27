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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Доходы депутатов Югры выросли в 2018 году. Самый богатый депутат заработал 240 миллионов

Депутаты думы Югры отчитались о доходах за 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU.
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Самым богатым депутатом думы Югры стал парламентарий, работающий не на профессиональной основе, гендиректор дорожно-строительной компании "Автобан" Алексей Андреев. Он задекларировал доход 240,5 млн руб. По сравнению с 2017 г. его доход снизился - тогда он составлял 375 млн руб. В собственности Андреева 10 земельных участков, три жилых дома 971 кв. м., 942,1 кв. м., а также 90,8 кв. м. Кроме того, парламентарию принадлежат два автомобиля Mercedes ML-350 и Infiniti FX 50.

Второе место по доходам у депутата, владельца строительной фирмы "АСМ Констракшн" Андрея Осадчука. В 2018 г. его доход составил 161 млн руб., что больше по сравнению с 2017 г. Напомним, доход парламентария за 2017 г. составил 144,6 млн руб. С 70,9 до 80 млн возросли доходы супруги депутата. Парламентарию принадлежат 18 земельных участков разного назначения, а также гостиница и 20 нежилых помещений, среди которых продуктовый магазин, баня, столовая. Передвигается народный избранник на Тoyota Regius Ace и Lexus RX-450h. Кроме того, у него собственности есть сваебой, бульдозер, строительные краны и другая спецтехника. Супруге парламентария принадлежат три земельных участка, шесть нежилых зданий, среди которых магазин, автовокзал, казарма. Ездит она на автомобиле Lexus NX300H.

Третье место у гендиректора "Газпром трансгаз Югорск" Петра Созонова. Доход депутата в 2018 г. составил 80,9 млн руб. Это больше чем в 2017 г. на 18 млн руб. В долевой собственности у него находится земельный участок на 2,2 тыс. "квадратов", две квартиры, одна из которых в долевой собственности - площадь квартир составляет 102,3 и 161,2 "квадрата" и гаражный бокс. Кроме того, у парламентария и его супруги, получившей доход в 2,5 млн руб., в долевой собственности находится дом. Парламентарий владеет двумя автомобилями и мотоциклом компании BMW, а также гидроциклом BRP SPARK, прицепами к легковым автомобилям АТЛЕТИК 712018, АТЛЕТИК 712018. Жена депутата ездит на Mercedes-Benz GL-400.

Спикер парламента Борис Хохряков заработал в 2018 г. 9 млн руб. Его доход практически не изменился по сравнению с 2017 г. Доход супруги парламентария возрос до 1,4 млн с 954 тыс. руб. Депутат владеет тремя квартирами, жилым домом, садовым земельным участком, жилым домом, гаражом. Супруга владеет квартирой и комнатой. В пользовании у парламентария квартира площадью 134,3 "квадрата".

Доходы заместителя спикера думы Натальи Западновой снизились с 6,9 млн руб. до 5,7 млн руб., заместителя председателя Алексея Сальникова возросли с 5,5 до 5,9 млн руб.

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Доходы депутатов Югры выросли в 2018 году. Самый богатый депутат заработал 240 миллионов

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Теги: депутаты, отчет о доходах 2018, декларация о доходах, парламентарии



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