27 Апреля 2019
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Политика В России В бывшем СССР Украина

Климкин пообещал новые "жесткие" санкции против России из-за паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина готовит новый пакет санкций против России из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенной процедуре получения гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в телеэфире.
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По его словам, украинские дипломаты активно работают над "новой волной политического давления на Россию", а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России. Из его слов можно сделать вывод, что Украина также будет просить Европу ввести их, причем применить не персональные санкции, а секторальные и экономические против ключевых российских компаний.

Также Климкин пригрозил России проблемами из-за решения о паспортах.

"Я считаю, что Кремль, как говорится, себе в ногу выстрелил", - сказал он.

При этом украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что "Россия действует исключительно в рамках своего внутреннего законодательства".

Как сообщало Накануне.RU, Путин заявил, что рассматривает предоставление гражданства РФ всем жителям Украины.

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Климкин пообещал новые "жесткие" санкции против России из-за паспортов в Донбассе

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Теги: Украина, санкции, гражданство РФ



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