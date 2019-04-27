Путин рассматривает предоставление гражданства РФ всем жителям Украины

Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", — сказал он.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. На пресс-конференции он отметил, что это решение не было спонтанным.

"Оно не принималось с кондачка. Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа — это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что предоставление гражданства жителям Донбасса не отразится на исполнении социальных обязательств в России и не окажет серьезной нагрузки на бюджет.

"Сомнений нет — все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий, все будет исполнено", — уверен Путин.

Расходы на выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР президент оценил в сто миллиардов рублей в течение нескольких лет. По его словам, это не станет чем-то критическим для российского бюджета, сообщает РИА Новости.