Путин рассматривает предоставление гражданства РФ всем жителям Украины

27 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России В бывшем СССР Украина

Путин рассматривает предоставление гражданства РФ всем жителям Украины

Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Читайте также:

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", — сказал он.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. На пресс-конференции он отметил, что это решение не было спонтанным.

"Оно не принималось с кондачка. Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа — это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что предоставление гражданства жителям Донбасса не отразится на исполнении социальных обязательств в России и не окажет серьезной нагрузки на бюджет.

"Сомнений нет — все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий, все будет исполнено", — уверен Путин.

Расходы на выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР президент оценил в сто миллиардов рублей в течение нескольких лет. По его словам, это не станет чем-то критическим для российского бюджета, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин, круглый стол Один пояс один путь(2019)|Фото: www.kremlin.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин рассматривает предоставление гражданства РФ всем жителям Украины

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, гражданство РФ, Владимир Путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5825

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети