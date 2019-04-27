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Политика

Медведев поручил найти и наказать виновных в загрязнении нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил провести проверку по факту нарушения показателей качества нефти, которая транспортируется "Транснефтью" в направлении Республики Белоруссия и Восточной Европы, передает корреспондент Накануне.RU.
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Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

Проверку должны провести Министерство энергетики РФ, Министерство промышленности и торговли России, Федеральная антимонопольная служба, Ростехнадзор. Материалы проверки ведомства должны направить в Генпрокуратуру.

Срок, который отвел председатель российского правительства на поиск виновных - одна неделя.

Также Дмитрий Медведев поручил поработать над совершенствованием нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения, транспортировки нефти.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, белорусское предприятие пожаловалось на ухудшение качества российского топлива, в частности на завышенное содержание хлорорганических соединений. Позже стало известно о планах "Белнефтехима" потребовать от "Транснефти" компенсацию за поставку топлива.

При этом, по словам председателя концерна "Белнефтехим" Рыбакова, белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери от остановки транзита российской нефти.

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Медведев поручил найти и наказать виновных в загрязнении нефтепровода "Дружба"

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Теги: нефтепровод дружба, нефть, качество нефти, дмитрий медведев



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