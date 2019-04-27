Владимир Путин назвал приговор Бутиной "беспределом"

Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной, которую обвиняли в незаконной работе иностранным агентом в США, сообщает ТАСС.

По мнению президента приговор был вынесен только для того, чтобы "сохранить лицо".

"МИД дал уже комментарий по поводу восемнадцатимесячного приговора Бутиной. По-моему, там и сказано в комментарии МИДа, что это беспредел. Так и есть, непонятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила. Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Но чтобы не выглядело совсем это нелепо, дали ей 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата", - приводит издание слова главы государства.

Как сообщало Накануне.RU, россиянка была задержана 15 июля прошлого года в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. В том же месяце ей предъявили обвинение в работе иностранным агентом. Ранее стало известно, что Бутина частично признала свою вину в обмен на смягчение наказания.

Приговор был вынесен в пятницу, 26 апреля. Марию Бутину приговорили к полутора годам тюрьмы. Чуть более половины этого срока россиянка уже провела под стражей, а потому ее адвокат Роберт Дрисколл полагает, что вернуться на родину Бутина сможет в ноябре.