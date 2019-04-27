27 Апреля 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

МЧС предупредило свердловчан о снеге, метели и гололедице

В МЧС России по Свердловской области предупредили о возможном гололеде, налипании мокрого снега на провода и ночных метелях, передает корреспондент Накануне.RU.

"По данным синоптиков, завтра местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможно установление временного снежного покрова. Из-за сильных осадков возможны перебои в подаче электроэнергии в результате перехлеста и обрыва проводов и замыканий на электросетях, осложнение дорожной обстановки", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях направлено в органы местного самоуправления, а также в заинтересованные министерства, ведомства и объекты жизнеобеспечения, для того, чтобы защитить население от возможных последствий непогоды. Дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований приведены в готовность.

Спасатели советуют свердловчанам ограничить работу на улице и на высоте, отказаться от походов. Водителям следует быть внимательней на дорогах.

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МЧС предупредило свердловчан о снеге, метели и гололедице

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Теги: МЧС, штормовое предупреждение, прогноз погоды, снег, метель, гололед



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