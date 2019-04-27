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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

У Зеленского заявили, что мир в Донбассе будет "на условиях Украины"

Спикер штаба новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мир в Донбассе "должен наступить на условиях Украины". Об этом Разумков сказал в эфире канала "112 Украина".
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Он признал, что путь который предлагает Россия, тоже приведет к миру, но "ни для одного патриота этой страны [Украины] такой путь неприемлем".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не согласится на особый статус Донбасса и предусмотренную Минскими соглашениями амнистию для участников боевых действий. А ранее признал, что вообще не пойдет ни на какой компромисс по Донбассу и не будет вести с ним никаких переговоров.

При этом премьер РФ Дмитрий Медведев призвал Зеленского учитывать "новые реалии на востоке Украины".

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У Зеленского заявили, что мир в Донбассе будет "на условиях Украины"

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Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский



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