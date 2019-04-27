В Москве арестовали украинского миллионера

В Москве следователями Следственного комитета России задержан известный украинский бизнесмен, экс-депутат Рады Павел Климец. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным источников издания в силовых структурах, Климец был задержан по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

"Следователи СУ СКР по Центральному округу столицы в отношении бизнесмена и политика возбудили уголовное дело по соответствующей статье, а 12 апреля судья Марина Сырова, известная вынесением приговора по скандальному делу Pussy Riot, отправила господина Климца в СИЗО", - пишет издание.

В то же время адвокаты бизнесмена обжаловали это решение в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая из-за нарушений УПК отменила арестное постановление, направив дело на новое рассмотрение.

При этом сам Климец был оставлен под стражей. Новое разбирательство пока не назначено. В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве.

Отмечается, что, по некоторым данным, визит мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% активов бизнесмена в ДНР и ЛНР, контроль над которыми он утратил после начала боевых действий в Донбассе. В последнее время Климцу будто бы приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса.

Климец ранее входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины. Он был депутатом Верховной рады V и VI созывов. Был членом Партии регионов, но вышел из нее в 2010 году.