В Москве арестовали украинского миллионера

27 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России В бывшем СССР Украина

В Москве арестовали украинского миллионера

В Москве следователями Следственного комитета России задержан известный украинский бизнесмен, экс-депутат Рады Павел Климец. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным источников издания в силовых структурах, Климец был задержан по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

"Следователи СУ СКР по Центральному округу столицы в отношении бизнесмена и политика возбудили уголовное дело по соответствующей статье, а 12 апреля судья Марина Сырова, известная вынесением приговора по скандальному делу Pussy Riot, отправила господина Климца в СИЗО", - пишет издание.

В то же время адвокаты бизнесмена обжаловали это решение в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая из-за нарушений УПК отменила арестное постановление, направив дело на новое рассмотрение.

При этом сам Климец был оставлен под стражей. Новое разбирательство пока не назначено. В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве.

Отмечается, что, по некоторым данным, визит мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% активов бизнесмена в ДНР и ЛНР, контроль над которыми он утратил после начала боевых действий в Донбассе. В последнее время Климцу будто бы приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса.

Климец ранее входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины. Он был депутатом Верховной рады V и VI созывов. Был членом Партии регионов, но вышел из нее в 2010 году.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве арестовали украинского миллионера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: арест, Павел Климец, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5203

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети