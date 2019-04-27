Патриарх Иерусалима приказал не подпускать к Благодатному огню украинских раскольников

Патриарх Иерусалимский Феофил III распорядился не подпускать к Благодатному огню украинских раскольников как духовенство, которое пропускают в Храм Гроба Господня для получения огня. Об этом пишут некоторые украинские СМИ.

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Накануне в Иерусалим прибыли две делегации с Украины - от канонической УПЦ и раскольников с депутатами и спонсорами-бизнесменами. Патриарх провел встречи с множеством делегаций, прибывших в Иерусалим, в том числе с делегацией УПЦ. Раскольников он не принял. Они также не получили специальные бейджи, необходимые для того, чтобы приблизиться к месту, где сходит Благодатный огонь. Издание "Страна" пишет, что посольство Украины в Израиле пыталось провести раскольников по своей квоте, но не получило разрешения.

Еще несколько недель назад в Иерусалиме были введены строгие проверки документов приезжающих делегаций, чтобы не дать раскольникам пробраться в храм. Зимой такие попытки уже были.

Но они, вероятно, все-таки смогут получить Благодатный огонь под видом обычных верующих возле храма, сняв с себя рясы и кресты, ибо в противном случае возникнет вопрос, почему они не были допущены в храм. Накануне они анонсировали доставку огня в свою храмы. Неслучайно раскольнический "митрополит" Михаил Зинкевич снял с себя крест сразу же по приезде в Иерусалим.

Верующих же УПЦ патриарх Феофил III призвал стойко переносить страдания, которые они претерпевают на Украине.