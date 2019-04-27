Патриарх Иерусалима приказал не подпускать к Благодатному огню украинских раскольников

27 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Патриарх Иерусалима приказал не подпускать к Благодатному огню украинских раскольников

Патриарх Иерусалимский Феофил III распорядился не подпускать к Благодатному огню украинских раскольников как духовенство, которое пропускают в Храм Гроба Господня для получения огня. Об этом пишут некоторые украинские СМИ.
Читайте также:

Накануне в Иерусалим прибыли две делегации с Украины - от канонической УПЦ и раскольников с депутатами и спонсорами-бизнесменами. Патриарх провел встречи с множеством делегаций, прибывших в Иерусалим, в том числе с делегацией УПЦ. Раскольников он не принял. Они также не получили специальные бейджи, необходимые для того, чтобы приблизиться к месту, где сходит Благодатный огонь. Издание "Страна" пишет, что посольство Украины в Израиле пыталось провести раскольников по своей квоте, но не получило разрешения.

Еще несколько недель назад в Иерусалиме были введены строгие проверки документов приезжающих делегаций, чтобы не дать раскольникам пробраться в храм. Зимой такие попытки уже были.

Но они, вероятно, все-таки смогут получить Благодатный огонь под видом обычных верующих возле храма, сняв с себя рясы и кресты, ибо в противном случае возникнет вопрос, почему они не были допущены в храм. Накануне они анонсировали доставку огня в свою храмы. Неслучайно раскольнический "митрополит" Михаил Зинкевич снял с себя крест сразу же по приезде в Иерусалим.

Верующих же УПЦ патриарх Феофил III призвал стойко переносить страдания, которые они претерпевают на Украине.

Храм Гроба Господня, Иерусалим(2018)|Фото: wikipedia.org

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Патриарх Иерусалима приказал не подпускать к Благодатному огню украинских раскольников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, православие, церковь, раскол, Иерусалим, УПЦ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5203

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети