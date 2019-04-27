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Застройщик готов пойти на уступки митингующим жильцам дома на Амундсена в Екатеринбурге

В Екатеринбурге во дворе дома на улице Амундсена, 139, сегодня состоялся митинг "Наш двор без границ!", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам местного жителя Юрия, участниками акции стали 50-100 человек. Присутствовали представители ЖК WOODS, КПРФ. СО стороны администрации города представителей не было, хотя, жильцы рассчитывали на их присутствие.

Депутат заксобрания от КПРФ Александр Ивачев положительно оценил итоги мероприятия.

"Между жителями и представителями застройщика состоялся диалог. Договорились о том, что к 15 мая будет сформулировано и подписано соглашение между жителями окрестных домов и ЖК WOODS. Сегодня были озвучены требования: передвинуть забор, обеспечить доступ жителей в парк, и целый ряд более мелких вопросов. Сегодня это все было предварительно оговорено, а к 15 мая все будет положено на бумагу, подписано. Со стороны застройщика озвучено желание пойти навстречу жильцам", - сообщил парламентарий.

Напомним, забор на Амундсена, который компания "Атомстройкомлекс" поставила, чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, уже был причиной массовой драки. Ранее жильцы выходили на акцию протеста и предлагали унести забор главе Екатеринбурга Александру Высокинскому.

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Застройщик готов пойти на уступки митингующим жильцам дома на Амундсена в Екатеринбурге

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Теги: митинг, двор без границ, жк woods



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