27 Апреля 2019
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Поставки российского СПГ за рубеж увеличатся до 100 миллиардов кубометров

В ближайшие 20 лет поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж составят 100 млрд кубометров. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время заседания круглого стора второго Международного форума "Один пояс, один путь", который проходит в Пекине, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства назвал формирование общей энергетической инфраструктуры принципиально важным направлением сотрудничества. Он напомнил, что Россия занимается расширением сети трансграничных нефте- и газопроводов. Ведется строительство трубопроводной системы "Сила Сибири" для надежных и бесперебойных поставок газа в Китай и во весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Завершается строительство "Северного потока" и "Турецкого потока".

Также президент отметил, что Россия создает мощности по производству и экспорту СПГ.

"В прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70 процентов – до почти 27 миллиардов кубических метров. В ближайшие двадцать лет рассчитываем довести данный показатель до 100 миллиардов кубических метров", - подчеркнул Владимир Путин.

Он сообщил, что новые заводы будут построены на севере России "Ямал СПГ", "Арктик СПГ", а также о возможном расширения "Сахалина-2" - крупного проекта по сжижению газа на Дальнем Востоке Российской Федерации.

"Все упомянутые крупные нефтегазовые проекты, на наш взгляд, вносят существенный вклад в укрепление энергетической безопасности на всем Евразийском континенте, в создание большого евразийского энергетического пространства", - высказал мнение Владимир Путин.

Напомним, 25 апреля стало известно о том, что НОВАТЭК подписал соглашения с китайскими компаниями об условиях вхождения в проект "Арктик СПГ 2".

10% проекте приобретет Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC Ltd.), такой же пакет планирует купить дочернее общество CNPC Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC).

"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство на базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Ранее в проект вошел партнер НОВАТЭКа по заводу "Ямал СПГ" концерн Total. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявлял, что до 30% проекта может купить государственная нефтяная компания Saudi Aramco.

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Поставки российского СПГ за рубеж увеличатся до 100 миллиардов кубометров

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Теги: Ямал СПГ, Владимир Путин, поставки СПГ



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