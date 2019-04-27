Северный морской путь могут состыковать с китайским шелковым морским путем

Северный морской путь могут состыковать с китайским морским шелковым путем. О том, что в России рассматривают такую возможность сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания круглого стора второго Международного форума "Один пояс, один путь", который проходит в Пекине, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства сообщил, что в России сейчас идет реализация национальных проектов, которые охватывают ключевые для динамичного роста экономики направления. Сотни миллиардов долларов инвестиций вкладываются в инфраструктурные программы. Важнейшим приоритетом, по словам президента, является обновление и расширение транспортной инфраструктуры.

На проект "Безопасные и качественные автодороги" выделено 4,3 трлн руб. (4,8% ВВП). В переводы на американский доллар, сумма составляет 80 млрд. На комплексную программу строительства магистральной инфраструктуры будет выделено 6,35 трлн руб. (6,3% ВВП, около $130 млрд). Ведется модернизация Транссибирской и Байкало-Амурскую железнодорожной магистрали, которые связывают европейскую часть России с Дальним Востоком. К 2025 году будет в полтора раза повышена их пропускная способность, а объемы ежегодно перевозимых грузов увеличатся до 210 миллионов тонн.

"Большое внимание уделяем развитию Северного морского пути. Рассматриваем возможность состыковать его и китайский "Морской шёлковый путь", тем самым создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой", - заявил президент, отметив, что такой масштабный проект требует сотрудничества всех стран Евразии в наращивании транзитных перевозок, строительстве портовых терминалов и логистических центров.

Глава государства пригласил страны, участвующих в форуме, присоединиться к реализации проекта.