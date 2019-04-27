Северный морской путь могут состыковать с китайским шелковым морским путем

27 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО В России За рубежом

Северный морской путь могут состыковать с китайским шелковым морским путем

Северный морской путь могут состыковать с китайским морским шелковым путем. О том, что в России рассматривают такую возможность сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания круглого стора второго Международного форума "Один пояс, один путь", который проходит в Пекине, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства сообщил, что в России сейчас идет реализация национальных проектов, которые охватывают ключевые для динамичного роста экономики направления. Сотни миллиардов долларов инвестиций вкладываются в инфраструктурные программы. Важнейшим приоритетом, по словам президента, является обновление и расширение транспортной инфраструктуры.

На проект "Безопасные и качественные автодороги" выделено 4,3 трлн руб. (4,8% ВВП). В переводы на американский доллар, сумма составляет 80 млрд. На комплексную программу строительства магистральной инфраструктуры будет выделено 6,35 трлн руб. (6,3% ВВП, около $130 млрд). Ведется модернизация Транссибирской и Байкало-Амурскую железнодорожной магистрали, которые связывают европейскую часть России с Дальним Востоком. К 2025 году будет в полтора раза повышена их пропускная способность, а объемы ежегодно перевозимых грузов увеличатся до 210 миллионов тонн.

"Большое внимание уделяем развитию Северного морского пути. Рассматриваем возможность состыковать его и китайский "Морской шёлковый путь", тем самым создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой", - заявил президент, отметив, что такой масштабный проект требует сотрудничества всех стран Евразии в наращивании транзитных перевозок, строительстве портовых терминалов и логистических центров.

Глава государства пригласил страны, участвующих в форуме, присоединиться к реализации проекта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Северный морской путь могут состыковать с китайским шелковым морским путем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Северный морской путь, китайский шелковый морской путь, владимир путин, один пояс один путь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.04.2019 10:31 Мск Грузооборот по Севморпути к 2030 году увеличится до 110-120 млн тонн

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5203

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети