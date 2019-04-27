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Первое в России дело о фейковых новостях возбуждено из-за несанкционированного митинга в Архангельске

Первое дело по закону о фейковых новостях завели в Архангельске, сообщает РБК со ссылкой на руководителя юридической службы одного из подразделений международной правозащитной группы "Агора" Алексея Глухова.

По данным издания, фигуранткой стала активистка Елена Калинина. Ее дважды привлекли к ответственности за одну акцию - отдельно за митинг, отдельно за шествие, в том числе за призывы участвовать в этих публичных мероприятиях. В соцсетях она распространила пост с указанием места и времени митинга, и поскольку активистка знала, что мероприятие не согласовано и не может быть проведено, значит она якобы распространяла недостоверную информацию.

По словам Алексея Глухова, в данном случае имело место нарушения принципа не быть дважды привлеченным за одно и то же действие. Возбуждение еще и третьего дела фактически за те же действия он назвал прямым нарушением Конституции и Конвенции о защите прав человека.

Акция о которой идет - речь - "антимусорный митинг" и шествие, которые, как сообщало Накануне.RU прошли на центральной площади города 7 апреля. Протестующие в количестве свыше 4 тыс. человек потребовали прекратить строительство мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес. Позднее активисты потребовали отставки губернатора области Игоря Орлова, который ранее назвал протестующих "шелупонью".

Задержания активистов начались в тот же день и продолжались фактически всю следующую неделю, в судах различные наказания были присуждены в общей сложности 32 участникам протеста. Включая журналистов, работавших и освещавших митинг и акции протеста, пострадала от судебного катка даже юрист, представлявшая в суде обвиняемых.

Сумма штрафов, по данным местным СМИ из-за "мусорных митингов" в апреле превысила 900 тыс. руб.

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Первое в России дело о фейковых новостях возбуждено из-за несанкционированного митинга в Архангельске

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Теги: закон о фейковых новостях, архангельск, митинг, протесты, мусорная реформа



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