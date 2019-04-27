Глава Роспотребнадзора заявила, что штрафы «Конкорда» технические и не связаны с дизентерией у московских детей

На радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева дала интервью о работе поставщиков детского питания,передает корреспондент Накануне.RU.

В частности разговор коснулся штрафов комбината питания «Конкорд». Руководитель столичного ведомства сразу подчеркнула, что штрафы не связаны с инцидентом, который произошел в декабре прошлого года.

Тогда, как известно, в нескольких школах и детсадах дети заболели кишечной инфекцией. Однако проверка Роспотребнадзора установила причину инфекции. Ею стал некачественный творог липецкого молочного завода.

Андреева заявила, что штрафы, которые выписали «Конкорду», носят технический характер. Такие незначительные нарушения не могли угрожать здоровью и жизнью московских детей.

Глава столичного Роспотребнадзора также уточнила, что комбинат не стал уходить от ответственности. Все штрафы были выплачены, а недочеты устранены.