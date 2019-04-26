В Москве перед судом предстанут члены преступного сообщества по обвинению в хищениях денежных средств банка

В Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению девяти членов преступного сообщества в совершении многоэпизодных преступлений, связанных с присвоением и растратой денежных средств в особо крупном размере. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, 37-летний житель столицы, имеющий познания в банковской сфере, разработал план создания и функционирования преступного сообщества, благодаря чему привлёк в качестве соучастников лиц, обладающих деловыми качествами и специальными познаниями в указанной сфере, имеющих навыки по организации процесса управления деятельностью кредитной организации, а также лиц, готовых номинально занимать в банке руководящие должности и принять на себя бремя уголовной ответственности за совершение другими членами преступного сообщества противоправных деяний.

В дальнейшем участники совершали действия, направленные на заключение в марте 2017 года договора уступки прав требования между одним из московских банков и подконтрольным соучастникам ООО о приобретении неликвидных имущественных прав требований.

Во исполнение условий указанного договора 1 апреля 2017 года кредитная организация перечислила на расчётный счёт общества, открытый в этом же банке, более 500 млн рублей, которые впоследствии путём обманных манипуляций были обналичены злоумышленниками. Таким образом, ими совершено хищение денежных средств банка в особо крупном размере.

Кроме того, обвиняемым вменяется присвоение ещё 20 млн рублей из средств банка в тот же период.

По ходатайству следователя СК суд избрал в отношении шести обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Несмотря на непризнание злоумышленниками вины, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

При этом, как отметили в пресс-службе СК, одна из участниц преступного сообщества ранее признала вину в инкриминируемых деяниях на стадии следствия и заключила досудебное соглашение. Суд приговорил её к трём годам и шести месяцам лишения свободы.

В свою очередь организатору группировки, объявленному в международный розыск, заочно предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.