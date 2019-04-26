Трём подмосковным полицейским предъявили обвинение в избиении человека до смерти

В Орехово-Зуево трём оперуполномоченным второго отдела местной полиции предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью человека, повлекшем смерть последнего. Об этом Накануне.RU сообщила старший помощник ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

Напомним, мужчины 1990, 1991 и 1987 годов рождения подозреваются в избиении 46-летнего мужчины из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений, вследствие чего последний был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, а спустя неделю скончался.

Кроме того, по данным СК, обвиняемые нанесли удар в область лица ещё одному мужчине, который, увидев избиение своего знакомого, заступился за него. В результате ему сломали нос.

В настоящее время орехово-зуевской прокуратурой обжалуется решение суда об отмене постановления о проведении обысков, а также решение об избрании в отношении двух полицейских меры пресечения в виде домашнего ареста.

В связи с общественным резонансом и.о. руководителя областного ГСУ СКР Александром Ивановым принято решение о передачи данного уголовного дела для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел.