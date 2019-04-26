Петербуржец пойдёт под суд за нанесение побоев фельдшеру "скорой помощи"

В Санкт-Петербурге предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в нанесении побоев фельдшеру "скорой помощи". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, в феврале 2019 года мужчина, находясь в квартире дома по Земскому переулку и будучи в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений ударил кулаком по лицу сотрудника "скорой", причинив ему физическую боль и телесные повреждения в виде ссадины.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о подобном случае, произошедшем в Тюмени. Группа нетрезвых местных жителей попыталась избить медработника, который приехал на вызов к дому на Московском тракте. Врач пытался оказать помощь молодому человеку с пробитой головой, но его товарищи начали вести себя агрессивно и распускать руки.