Петербуржец пойдёт под суд за нанесение побоев фельдшеру "скорой помощи"

26 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург

Петербуржец пойдёт под суд за нанесение побоев фельдшеру "скорой помощи"

В Санкт-Петербурге предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в нанесении побоев фельдшеру "скорой помощи". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, в феврале 2019 года мужчина, находясь в квартире дома по Земскому переулку и будучи в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений ударил кулаком по лицу сотрудника "скорой", причинив ему физическую боль и телесные повреждения в виде ссадины.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о подобном случае, произошедшем в Тюмени. Группа нетрезвых местных жителей попыталась избить медработника, который приехал на вызов к дому на Московском тракте. Врач пытался оказать помощь молодому человеку с пробитой головой, но его товарищи начали вести себя агрессивно и распускать руки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Петербуржец пойдёт под суд за нанесение побоев фельдшеру "скорой помощи"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СКР, Санкт-Петербург, скорая помощь, фельдшер, побои



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5180

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети