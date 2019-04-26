26 Апреля 2019
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Происшествия Сибирский ФО

Пожар на заводе "Красмаш" в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. метров

Площадь пожара на заводе "Красмаш" увеличилась в несколько раз, пожар был локализован на площади в 20 тыс. кв. метров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее в ведомстве сообщили, что произошло загорание кровли в цехе по сборке холодильных установок на площади 5 тыс. кв.м. Пожару после этого был присвоен ранг пожара №4.

По данным ведомства, угрозы распространения огня на другие объекты нет, и пожар не представляет угрозы для цехов, где производятся ракеты.

Красмаш, пожар, завод(2019)|Фото: https://twitter.com/Beria911?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1121768931000246274&ref_url=https://www.interfax.ru/russia/659487

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Красноярске загорелся завод "Красмаш" по производству ракет "Сармат" и "Синева".

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Пожар на заводе "Красмаш" в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. метров

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Теги: ГУ МЧС по Красноярскому краю, пожар, Красмаш



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Ранее 26.04.2019 17:18 Мск В Красноярске горит завод по производству ракет "Синева" и "Сармат"

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