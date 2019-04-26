26 Апреля 2019
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Происшествия Центральный ФО Московская область

В Подмосковье расследуется дело о похищении человека под предлогом покупки машины

В Электростали возбуждено уголовное дело по факту похищения человека группой лиц возле станции метро "Семёновская" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Мужчина словам потерпевшего, обратившегося в правоохранительные органы 24 апреля, двое неизвестных вблизи метро, под предлогом покупки у него автомобиля, насильно посадили его в машину и увезли в лесной массив города Электростали. Затем злоумышленники привязали мужчину клейкой лентой к дереву, после чего скрылись с места преступления на машине потерпевшего.

По "горячим следам" удалось установить и задержать одного из подозреваемых, 47-летнего уроженца Кемеровской области, успевшего уехать на том самом автомобиле в Рязанскую область.

Задержанный отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ. В ближайшее время СК направит в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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В Подмосковье расследуется дело о похищении человека под предлогом покупки машины

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Теги: СКР, Электросталь, Москва, похищение



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