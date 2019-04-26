Суд арестовал трех полковников ФСБ на два месяца по делу о взятках

Трех полковников ФСБ арестовали по обвинению в коррупции, передает МИА "Россия сегодня".

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Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Так, сегодня были арестованы действующий и двое бывших сотрудников управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Арест санкционирован до 25 июня.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, начальника отдела Черкалина подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей.

По версии следствия, взятки, которые получал задержанный, были связаны с рядом уголовных дел по махинациям в коммерческих банках.

Его экс-подчиненных Дмитрия Фролова и Андрея Васильева подозревают в мошенничестве. Якобы они выступали решальщиками, обещая посодействовать в закрытии уголовного дела, но, получив деньги, своих клиентов кинули.

Между тем, появилась информация, что Черкалин, Фролов и Васильев - те самые люди, которые ответственны за вывод нескольких миллиардов из банка "Югра" перед тем, как его лишили лицензии.