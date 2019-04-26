Кремль позитивно воспринял идею Трампа о ядерном разоружении

В Кремле позитивно восприняли идею президента США Дональда Трампа о ядерном разоружении, но не поняли её сути, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, американский лидер выразил намерение сократить количество ядерных вооружений, при условии, что соглашение поддержат также Москва и Пекин.

Песков, комментируя эту идею, назвал её "прекрасной".

"Но нет никаких деталей. Нет понимания, в чём суть инициативы", — цитируют его "Ведомости".

В настоящее время действует Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 г. Москвой и Вашингтоном. Договор остаётся в силе в течение до 2021 г. и может быть продлён ещё на пять лет по обоюдному согласию сторон.