«Конкорд» не имеет претензий к родителям, которых фактически вынудили подать иски Соболь и Навальный

Как сообщают в пресс-службе ООО «Конкорд», глава компании Евгений Пригожин по-прежнему готов оказать материальную помощь родителям заболевших в Москве детей, включая тех, кто подал иск вместе с Любовью Соболь.

Представители комбината учитывают тот факт, что истцы были введены в заблуждение юристом так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь, и не имеют к ним никаких претензий.

На данный момент «Конкорд» выплатил порядка 17,8 миллиона рублей 145 обратившимся. В общей сложности в компанию обратилось 188 человек, из которых только у 52 действительно подтвердилась дизентерия.

В пресс-службе «Конкорда» уточнили, что заявки на материальную помощь будут принимать вплоть до 30 апреля. Но выплаты будут производиться и позже.

Напомним, ранее в СМИ и социальных сетях юрист ФБК Любовь Соболь опубликовала «расследование», в котором пыталась убедить людей, что комбинат питания «Московский школьник» якобы связан с бизнесменом Пригожиным, хотя на самом деле предприятия никак не связаны.

Видеоролик состоял из сфабрикованных материалов, демонстрирующих антисанитарные условия на производстве. Главной героиней расследования выступила некая Наталья Шилова. Позже оказалось, что женщине просто вручили заранее подготовленный заранее текст. Соболь фактически ввела в заблуждение Шилову, пообещав ей материальную помощь, зная, что у нее болен ребенок.

Женщине нужны были деньги на лечение, и та, не раздумывая, согласилась принять участие в очередной постановке. Сценарий написал Алексей Навальный. Он также, судя по всему, обещал, что вскоре ей хорошо заплатят. Правда, денег Шилова не дождалась. Очевидно, что ее просто использовали.

Из сообщений СМИ стало известно, что ранее Навальный и Соболь требовали у бизнесмена Пригожина 300 миллионов рублей в обмен на прекращение травли «Конкорда». Бизнесмен ответил вымогателям категорическим отказом.