В Красноярске горит завод по производству ракет "Синева" и "Сармат"

В Красноярске горит завод "Красмаш" по производству ракет "Сармат" и "Синева", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что произошло загорание кровли в производственном корпусе №90.

По данным очевидцев, на месте находятся 9 пожарных машин. По предварительной информации, общая площадь возгорания составляет 5 тыс. кв. м.

В Красноярске загорелся завод Красмаш - производитель ракет "Булава", "Синева" и "Калибр". Горит компрессорный цех. pic.twitter.com/B5JprZXTYp — Чипполино (@Beria911) 26 апреля 2019 г.

Данных о пострадавших пока нет.