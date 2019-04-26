Скворцова рассказала о новом порядке проведения диспансеризации россиян

В России утверждён новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По её словам, как передаёт "РИА Новости", соответствующий приказ ведомства, наряду с прочими, был принят и зарегистрирован Минюстом вчера, 25 апреля. Так, согласно новому порядку, ежегодно будут проводиться профосмотры населению возраста 18 лет и старше, а также ежегодная диспансеризация для лиц от 40 лет.

Что касается лиц пенсионного и предпенсионного возраста, для них будет проводиться дополнительная диспансеризация.

Скворцова подчеркнула, что для удобства пациентов данные мероприятия должны проходить "и по вечерам, и в субботние дни".

"Более того, каждый региональный Минздрав должен проанализировать и на свой сайт разместить перечень медорганизаций, которые могут полностью осуществить пакет профилактических мероприятий", — добавила министр.