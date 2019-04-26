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В ТПП РФ 29 апреля обсудят итоги работы и перспективы предприятия "Ростсельмаш" в его юбилейный год

В Торгово-промышленной палате РФ 29 апреля пройдет заседание, посвященное итогам работы и перспективам развития компании "Ростсельмаш". Предприятие в июле этого года отмечает 90-летний юбилей, руководители завода планируют отчитаться о том, в каких направлениях будет двигаться компания. Об этом сообщил председатель Совета директоров "Ростсельмаша", глава ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

Участники намерены обсудить, как сильное промышленное производство может укрепить международные связи и кооперацию, и какой поддержки ждут от государства отечественные нестроевые предприятия.

Подробно о планах компании на заседании расскажет гендиректор предприятия Валерий Мальцев.

"Работа, которая ведется, интенсивная и не простая, почти три десятка лет в России она почти не проводилась - это строительство новых цехов, освоение новых компетенций. Например, мы осваиваем производство коробок передач, а в скором времени перейдем к освоению автоматических коробок передач для тракторов", - написал Бабкин в своем блоге.

Ростсельмаш(2018)|Фото: Накануне.RU

"Активно происходит внедрение электроники в сельском хозяйстве и сельхозмашиностроении, здесь мы тоже не можем позволить себе отставать. Мы планируем развиваться не только как компания, специализирующаяся в основном на производстве комбайнов. Сейчас мы большой акцент делаем на тракторы, на широкий спектр другой техники", - сказал промышленник. В настоящее время "Ростсельмаш" производит 150 наименований сельхозмашин и планирует расширять ассортимент.

Как подчеркнул Бабкин, компания сейчас переживает период развития. "Но насколько он будет длительным и успешным, зависит не только от людей "Ростсельмаша", но и от многих тех, кто с нами работает", - добавил он.

Кроме того, 29 апреля  состоится открытие финальной выставки фестиваля "Время, вперед" - на ней представят работы в области живописи и графики, посвященные облагораживающему созидающему труду. Идейным вдохновителем проекта выступил Константин Бабкин. Фестиваль призван

привлечь внимание широкой общественности к потенциалу аграрной и индустриальной сфер страны и продемонстрировать важность современных промышленных профессий.

Около 80 работ экспозиции можно будет увидеть с 29 апреля по 18 мая в выставочном зале Московского союза художников.

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В ТПП РФ 29 апреля обсудят итоги работы и перспективы предприятия "Ростсельмаш" в его юбилейный год

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Теги: Константин Бабкин, Ростсельмаш, юбилей, ТПП РФ, заседание



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