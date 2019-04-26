Белорусские нефтяники заявили о потерях из-за остановки транзита российской нефти

Минск представит предложения по техническому решению проблемы остановки транзита нефти из РФ, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков во время встречи операторов нефтепровода "Дружба".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, белорусское предприятие пожаловалось на ухудшение качества российского топлива, в частности на завышенное содержание хлорорганических соединений. Позже стало известно о планах "Белнефтехима" потребовать от "Транснефти" компенсацию за поставку топлива.

При этом, по словам Рыбакова, белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери от остановки транзита российской нефти.

"По состоянию на сегодня транзитный поток нефтепровода остановлен во всех направлениях, и значительный объём некачественной нефти находится на территории Республики Беларусь", — цитирует его ТАСС.

Представитель "Белнефтехима" добавил, что Минск "имеет техническое видение и предложение по нормализации ситуации".