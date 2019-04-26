26 Апреля 2019
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Экономика В России

Белорусские нефтяники заявили о потерях из-за остановки транзита российской нефти

Минск представит предложения по техническому решению проблемы остановки транзита нефти из РФ, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков во время встречи операторов нефтепровода "Дружба".
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Ранее, как сообщало Накануне.RU, белорусское предприятие пожаловалось на ухудшение качества российского топлива, в частности на завышенное содержание хлорорганических соединений. Позже стало известно о планах "Белнефтехима" потребовать от "Транснефти" компенсацию за поставку топлива.

При этом, по словам Рыбакова, белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери от остановки транзита российской нефти.

"По состоянию на сегодня транзитный поток нефтепровода остановлен во всех направлениях, и значительный объём некачественной нефти находится на территории Республики Беларусь", — цитирует его ТАСС.

Представитель "Белнефтехима" добавил, что Минск "имеет техническое видение и предложение по нормализации ситуации".

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Белорусские нефтяники заявили о потерях из-за остановки транзита российской нефти

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Теги: Белоруссия, Беларусь, Белнефтехим, нефтепровод, нефть, российская нефть, транзит нефти



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