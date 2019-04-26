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Происшествия Тюменская область

Глава "Тюменской ипотечной компании" получил восемь лет за махинации с деньгами АИЖК

Суд наказал экс-генерального директора "Тюменской ипотечной компании" Андрея Хайруллина, а также Альфию Давляшову, Людмилу Паренкину, Ирину Машанову, Елену Степанову, Викторию Мишарину, Сергея Убей-Коня, Анну Бабаченко, Эдуарда Сычева, Динара Гатина, Наталью Шубину, Дмитрия Поздина, Халиля Файзуллина и Сергея Филимона за махинации с деньгами "Агентства ипотечного жилищного кредитования", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, по версии следствия, Хайруллин, желая похитить деньги у московского "Агентства по ипотечному жилищному кредитованию", в январе 2008 – октябре 2009 создал для этого банду. Поскольку "работы" было много, в ее составе были созданы те или иные подразделения, которые возглавили Давляшова, Паренкина, Машанова, а также Лидия Денисова (находится в розыске). Туда же в разное время попали еще девять человек, в частности, находящаяся в розыске Нина Бушланова. Файзуллин и Филимон туда не вошли, но участвовали в ряде афер.

Хайруллин разработал схему кражи денег. В селах Тюменской, Свердловской и Ярославской областей искали недорогие дома с участками. В договорах купли-продажи указывали одну, крайне высокую цену, а продавцу давали столько денег, сколько он просил. К примеру, в одной из деревень Сладковского района Тюменской области жилой дом с участком ценой в 50 тыс. руб. был "куплен" за 6,6 млн руб. На подставных людей регистрировали право собственности на жилье, приобретенное на условиях ипотечного займа, якобы предоставленного компанией, и закладная.

суд, молоток, правосудие(2019)|Фото: Накануне.RU

После этого компания через свои аффилированные организации реализовывала агентству очень дорогие закладные. Отчеты о "высокой" стоимости недвижимости составляла также имевшая аккредитацию в агентстве оценочная компания "Салекс" под руководством Сычева. Агентство, не подозревая обмана, выкупало закладные.

Силовики выяснили также, что деньги поступали на счета аффилированных организаций, затем – в компанию, где их переводили покупателям-заемщикам, которые обналичивали их и отдавали кому-то из банды.

С октября 2009 года по май 2011 года по этой схеме реализовали 94 закладных на земли, расположенные в Тюменской, Свердловской и Ярославской областях. У агентства в итоге "увели" больше 345 млн руб.

Сначала преступники исправно платили по счетам, а потом перестали. Агентство в 2011 году провело внутреннее расследование, которое и выявило махинации. АИЖК обратилось в Генеральную прокуратуру РФ. По материалам прокуратуры Тюменской области в 2012 году было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия для возмещения ущерба арестовали имущество некоторых обвиняемых и жилые дома, на которые были оформлены закладные, общей стоимостью около 350 млн руб.

Хайруллин получил восемь лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб., 10 его сообщников – от трёх до шести лет в колонии общего режима. Ещё одна из соучастниц получила пять лет колонии с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Ещё двух фигурантов дела суд приговорил к двум с половиной и трём годам условно. Удовлетворены иски о компенсации вреда.

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Глава "Тюменской ипотечной компании" получил восемь лет за махинации с деньгами АИЖК

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Теги: Агентство по ипотечному кредитованию, Тюменская ипотечная компания, мошенничество, афера, земля



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Ранее 25.01.2016 15:07 Мск 14 тюменцев обвиняются в краже у "Агентства по ипотечному кредитованию" больше 345 миллионов

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