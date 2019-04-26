26 Апреля 2019
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В Нижневартовске депутаты намерены обязать руководство "Монетки" привести в порядок территорию у магазина

Депутаты думы Нижневартовска на совместном заседании комитетов по городскому хозяйству и строительству и по вопросам безопасности населения обсудили благоустройство города. В частности, речь зашла об обустройстве земли вдоль домов по улице Ханты-Мансийской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Депутат Вячеслав Золов рассказал, что во время дождей и при таянии снега на участке со стороны дороги постоянная грязь. Осенью политик изучал ситуацию на месте.

"Все видели и распаханные газоны, и припаркованные где угодно машины. Сейчас снег сошёл, опять появились лужи и грязь. При этом актуален и вопрос безопасности. Люди выезжают на дорогу по газону в непосредственной близости к перекрестку. Это может создать аварийную ситуацию", - сказал он.

В перспективе Ханты-Мансийскую ждут большие перемены. Они касаются как дороги, так и прилегающей территории. Сейчас нецелесообразно вкладывать большие финансы в благоустройство данной территории, однако со временем выполнить преобразования всё же можно, считают депутаты.

Санитарное состояние территории у магазина "Монетка" по адресу Нефтяников, д. № 84 тоже остаётся на контроле депутатов. После потепления жалоб на грязь и мусор возле торгового комплекса от жителей 10-а микрорайона становится всё больше. При этом порядок так никто и не наводит.

"Есть административные рычаги, чтобы исправить ситуацию, чтобы навести на прилегающей к торговому центру территории порядок. Администрации города необходимо принять меры к тем, кто обязан это делать, а именно – к руководству магазина "Монетка"", - сказал председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Леонид Дольников.

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В Нижневартовске депутаты намерены обязать руководство "Монетки" привести в порядок территорию у магазина

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Теги: благоустройство, Нижневартовск, Вячеслав Золов, Леонид Дольников



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