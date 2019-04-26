На пост главы Копейска претендуют два кандидата

На пост главы Копейска претендуют Андрей Фалейчик и учитель истории Данил Плотников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, врио главы города Андрей Фалейчик сегодня подал заявку на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост руководителя муниципалитета.

"По факту, сегодня у нас два кандидата на пост главы. Прием документов продолжится до понедельника, 29 апреля. Так что велика вероятность, что количество претендентов увеличится", - рассказал председатель городского собрания Владимир Емельянов.

Напомним, в марте глава Копейска Владимир Можин покинул пост по собственному желанию. И.о. был назначен Андрей Фалеячик. В апреле в городе был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Заявки от кандидатов будут принимать до 28 апреля. Конкурс пройдет 5 июня, а 14 июня депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы выбрать нового руководителя города.