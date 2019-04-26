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Акционеры "Корпорации развития" продлят полномочия гендиректора

Акционеры "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") на собрании в мае планируют продлить полномочия генерального директора структуры Сергея Черняева. Представитель Югры проработает на этой должности до ноября текущего года, передает корреспондент Накануне.RU.

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Полномочия Черняева истекают в мае. Акционеры "Корпорации развития" уже внесли директиву о продлении срока работы Черняева на посту гендиректора до 18 ноября 2019 г.

Отметим, что согласно уставу "КР", срок полномочий генерального директора может составлять до трех лет. Переизбран он может быть неограниченное количество раз.

Напомним, Черняев занял пост гендиректора осенью 2017 г., до этого момента структуру в должности и.о. возглавлял Сергей Новицкий, при котором из портфеля "Корпорации развития" утекли крупные инфраструктурные проекты. Один из самых значимых - магистраль Северный широтный ход, который силами менеджеров "КР был полностью подготовлен к реализации.

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Акционеры "Корпорации развития" продлят полномочия гендиректора

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Теги: Корпорация развития, Сергей черняев,



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