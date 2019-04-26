В Миассе депутат, допустивший ошибки в декларации, сохранил мандат

В Миассе депутаты не стали лишать полномочий парламентария Фатиха Мамлеева из-за ошибок в декларации о доходах.

Ранее прокуратура оспорила через суд решение городского собрания о лишении народного избранника права голоса до конца года, обязав депутатов повторно рассмотреть заявление экс-губернатора Бориса Дубровского о лишении депутатских полномочий Мамлеева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского собрания, 17 депутатов воздержались и двое проголосовали "против" удовлетворения заявления бывшего главы региона.