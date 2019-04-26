26 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге на станции Шарташ загорелся поезд

В Екатеринбурге произошёл пожар на станции Шарташ. От огня пострадал один вагон. Как сообщают очевидцы в группе "Инцидент Екатеринбург", огонь уже локализован, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Очевидцы также отмечают, что часть состава состоит из грузовых вагонов, а другая из пассажирских.

станция Шарташ, горящий вагон(2019)|Фото: vk.com/incekb, Михаил

"Произошло возгорание в неэксплуатируемом модуле на платформе хозяйственного поезда. Площадь пожара составила 60 кв.м. Менее чем за 30 минут огонь потушен. В результате пожара пострадавших нет. На движение поездов происшествие не повлияло", - добавили в ГУ МЧС по Свердловской области.

станция Шарташ, горящий вагон(2019)|Фото: vk.com/incekb, Михаил

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В Екатеринбурге на станции Шарташ загорелся поезд

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Теги: екатеринбург, пожар, вагон, станция шарташ



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