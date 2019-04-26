В Екатеринбурге на станции Шарташ загорелся поезд

В Екатеринбурге произошёл пожар на станции Шарташ. От огня пострадал один вагон. Как сообщают очевидцы в группе "Инцидент Екатеринбург", огонь уже локализован, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Очевидцы также отмечают, что часть состава состоит из грузовых вагонов, а другая из пассажирских.

"Произошло возгорание в неэксплуатируемом модуле на платформе хозяйственного поезда. Площадь пожара составила 60 кв.м. Менее чем за 30 минут огонь потушен. В результате пожара пострадавших нет. На движение поездов происшествие не повлияло", - добавили в ГУ МЧС по Свердловской области.