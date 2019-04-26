В Москве горит РГУ нефти и газа имени Губкина

В Москве горит здание РГУ нефти и газа имени Губкина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичном главке МЧС.

Сообщается, что в здании по адресу: Ленинский проспект, д.65, к.1 произошло загорание на 8 этаже.

"Что горит и площадь загорания уточняется. Пожарные сразу по прибытии приступили к эвакуации людей к ликвидации загорания", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало.

По данным телеграм-канала Mash, предварительная причина пожара - короткое замыкание в одной из аудиторий. Источник сообщает, что из здания эвакуировано уже около 3 тыс. человек.