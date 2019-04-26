Жильцы дома на Амундсена в Екатеринбурге выйдут на митинг "Наш двор без границ!"

Во дворе дома на улице Амундсена, 139 в Екатеринбурге в эту субботу, 27 апреля, пройдет митинг "Наш двор без границ!".

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, на митинге, который начнется в 11 часов, будут выступать за свободный доступ в лесопарк. Также будут обсуждаться вопросы его вырубки и точечной застройки.

Ожидается, что в митинге примут участие представители застройщика, депутаты Заксобрания Свердловской области и городской думы.

"Будут озвучены конкретные предложения для разрешения сложившейся ситуации", - обещают организаторы.