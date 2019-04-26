В Тюмени по обвинению в даче взятки задержан брат вице-губернатора Свердловской области

Брат вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Игорь задержан в Тюмени. Ему вменяют дачу взятки, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, речь идёт о том, что Чемезов якобы хотел дать 150 тыс. руб. врачу за то, чтобы племянник свердловского вице-губернатора не служил в армии.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области по взаимодействию со СМИ Людмила Галстян рассказала Накануне.RU, что после того, как Чемезов несколько раз не пришёл к следователю, его объявили в розыск и сегодня задержали. Ему предъявлено обвинение в даче взятки. Вскоре его могут арестовать.