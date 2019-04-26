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Минприроды: Косаток из "китовой тюрьмы" необходимо выпустить до июля

Косаток, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, необходимо выпустить до начала июля, считают в Минприроды РФ.

Как заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, вторую зимовку косатки могут не пережить. По мнению ученых, животных можно будет не перевозить из бухты Средняя, а выпустить их на месте.

По белухам ситуация менее критичная, добавил министр. Они смогут перезимовать, если вдруг не будет вариантов по выпуску, передает "Интерфакс".

Глава Минприроды также сообщил, что дальневосточных косаток могут внести в Красную книгу до конца этого года.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни белух и косаток поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Животные содержатся в ужасных условиях в вольерах в бухте Средняя. Спасать узников "китовой тюрьмы" вызывались Леонардо Ди Каприо и Жан-Мишель Кусто.

На днях эксперты команды исследователя океанов передали в Минприроды РФ предварительный отчет с рекомендациями, в котором говорится, что препятствий для выпуска косаток и белух из бухты Средняя в Приморье нет.

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Минприроды: Косаток из "китовой тюрьмы" необходимо выпустить до июля

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Теги: косатки, китовая тюрьма, дмитрий кобылкин



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