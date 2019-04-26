26 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Климкин призвал жителей ДНР и ЛНР не получать российские паспорта

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей ДНР и ЛНР не получать российские паспорта. Он назвал это "манипуляциями".
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По словам Климкина, у жителей Донбасса "отняли настоящее", а с паспортами у них "отнимают будущее", так как это нарушает украинское законодательство. Ранее в Киеве пригрозили, что тех, кто получит российский паспорт, могут лишить пенсии на Украине. При этом большинство пенсионеров Донбасса уже давно не получает там пенсий из-за сложностей, которые ввел Киев.

Отметим, что в украинском законодательстве нет нормы о двойном гражданстве, но нет и его запрета.

Климкин также заявил, что никакого двойного гражданства с Россией быть не может. Он добавил, что Россия планирует в будущем ввести упрощенное предоставление своего гражданства и для других жителей Украины.

Напомним, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР не является "неким сигналом для кого-то".

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Климкин призвал жителей ДНР и ЛНР не получать российские паспорта

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Теги: ДНР, ЛНР, Донбасс, паспорт РФ, гражданство, Украина, Павел Климкин



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