СМИ: по новому контракту с ЦСКА Дзагоев будет получать 10 тысяч евро в месяц

Московский ЦСКА предложил новый контракт полузащитнику сборной России Алану Дзагоеву.

Как пишет "Чемпионат" со ссылкой на свои источники, армейцы предлагают футболисту зарплату в 10 тыс. евро в месяц, при этом данное предложение может быть увеличено в процессе переговоров.

По данным издания, сам Дзагоев склоняется к тому, чтобы остаться в столичном клубе. Нынешний контракт игрока с ЦСКА истекает уже ближайшим летом.

Напомним, недавно капитан и вратарь армейского клуба Игорь Акинфеев представил первый российский учебник по футболу.