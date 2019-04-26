В Югре объединят всех участников перехода на новую систему обращения с отходами

В Югре объединят всех участников процесса по переходу на новую систему обращения с отходами. Глава региона Наталья Комарова предложила руководителю рабочей группы Госсовета по экологии усовершенствовать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность регионального оператора. Этого потребовали особенности переходного периода, сообщили Накануне.RU в департаменте промышленности Югры.

Напомним, Ханты-Мансийский автономный округ начал переход на новую систему обращения с отходами прошлой осенью. Сейчас в Югре готова нормативно-правовая база, тарифы, территориальная схема обращения с ТКО, определен региональный оператор по двум зонам.

На территории округа появятся пять межмуниципальных полигонов: в Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Сургуте и Ханты-Мансийске общей мощностью 600 тыс. тонн в год.

Первый полигон – в Нефтеюганске – будет готов уже в следующем году.

В этом году округ проведет конкурсы на строительство полигонов в Нижневартовске, Нягани и Сургуте, которые должны быть готовы в 2023 г.

Конкурс на строительство полигона в окружной столице будет объявлен после перевода земель лесного фонда в земли промышленности.

Переход на новую схему обращения отходов в Югре идет по плану, однако процесс усложняют закономерные трудности, отметили в департаменте промышленности.

"За несколько месяцев внедрения новой системы выявлены сложности и недостатки, это нормальная ситуация для любого переходного периода, которые требуют принятия соответствующих решений. В том числе - на федеральном уровне. В частности, губернатором Югры направлено предложение руководителю рабочей группы Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы" по совершенствованию нормативно-правовой базы в части деятельности регионального оператора", - пояснили в департаменте промышленности.

В ближайшее время на уровне региона будет запущена проектная инициатива, призванная объединить всех участников процесса по переходу на новую систему обращения с отходами.

Напомним, на днях региональный оператор "Югра-экология" снизила тариф на обращение с ТКО. Теперь для физлиц он составляет 718,33 руб. за "куб" (ранее – 731,8 руб.), для прочих потребителей – 598,61 руб. (ранее – 609,83 руб.).

Согласно территориальной схемы обращения с ТКО, установлено две зоны деятельности оператора – северная и южная. С 1 октября "Югра-Экология" уже приступил к своей деятельности в Урае, Ханты-Мансийске и Кондинском районе. 19 декабря были утверждены тарифы на всю южную зону деятельности, которая включает 11 муниципалитетов.