В московских СИЗО начались масштабные проверки из-за гибели заключенных в результате приема наркотиков

В "Матросской тишине" погибли двое заключенных после употребления наркотиков, во всех СИЗО Москвы начались масштабные проверки, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Сообщается, что московское УФСИН дало указание проверить все помещения столичных СИЗО на предмет хранения запрещенных предметов.

"Началась проверка с СИЗО-1 "Матросская тишина", куда по предварительным данным в продуктовой передаче было передано неустановленное вещество, ставшее причиной смерти одного из обвиняемых и отравлением двух его сокамерников", - отметили в ведомстве.

Проверять, в первую очередь, будут комнаты приема передач, КПП, а также оценят качество досмотра продуктов питания и вещей.