В московских СИЗО начались масштабные проверки из-за гибели заключенных в результате приема наркотиков
В "Матросской тишине" погибли двое заключенных после употребления наркотиков, во всех СИЗО Москвы начались масштабные проверки, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Сообщается, что московское УФСИН дало указание проверить все помещения столичных СИЗО на предмет хранения запрещенных предметов.
"Началась проверка с СИЗО-1 "Матросская тишина", куда по предварительным данным в продуктовой передаче было передано неустановленное вещество, ставшее причиной смерти одного из обвиняемых и отравлением двух его сокамерников", - отметили в ведомстве.
Проверять, в первую очередь, будут комнаты приема передач, КПП, а также оценят качество досмотра продуктов питания и вещей.