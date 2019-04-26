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Общество Центральный ФО Москва

В московских СИЗО начались масштабные проверки из-за гибели заключенных в результате приема наркотиков

В "Матросской тишине" погибли двое заключенных после употребления наркотиков, во всех СИЗО Москвы начались масштабные проверки, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Сообщается, что московское УФСИН дало указание проверить все помещения столичных СИЗО на предмет хранения запрещенных предметов.

"Началась проверка с СИЗО-1 "Матросская тишина", куда по предварительным данным в продуктовой передаче было передано неустановленное вещество, ставшее причиной смерти одного из обвиняемых и отравлением двух его сокамерников", - отметили в ведомстве.

Проверять, в первую очередь, будут комнаты приема передач, КПП, а также оценят качество досмотра продуктов питания и вещей.

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В московских СИЗО начались масштабные проверки из-за гибели заключенных в результате приема наркотиков

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Теги: СИЗО, проверки, Москва, матросская тишина



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