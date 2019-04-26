26 Апреля 2019
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Общество Тюменская область

Ялуторовск получит дополнительные деньги на ремонт улиц и благоустройство дворов

В Ялуторовске вскоре все школьники будут учиться в одну смену, а в доме Саввы Мамонтова появится музей. Кроме того, город получит дополнительные средства на благоустройство дворов и ремонт улиц. Так власти отметят 360-летие города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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Губернатор Александр Моор отметил, что решается задача по капитальному ремонту детского сада в Ялуторовске. Власти примут меры для перевода школ города на односменную работу. Также принято решение о выделении дополнительных денег на ремонт улиц и благоустройство дворов. Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик рассказал, что благодарен главе региона за такой подарок к 360-летнему юбилею города, который он отметит в этом году.

"Планируем реконструировать 16 дворовых территорий. Богатое историческое наследие позволяет развивать в городе туризм. В планах – создание музея в доме Саввы Мамонтова. В 2018 г. правительство Тюменской области выделило средства на выкуп квартир в этом историческом здании. Жильцы переселены", - сказал Смелик.

Совещание после поездки в муниципалитеты Александр Моор(2019)|Фото: admtyumen.ru

Совещание после поездки в муниципалитеты Александр Моор(2019)|Фото: admtyumen.ru

В Ялуторовском районе нет очередей в детские сады. В муниципалитете близится к завершению переселение людей из ветхих и аварийных домов, сказал глава муниципалитета Андрей Гильгенберг.

"В селе Киёво мы построили два новых многоквартирных жилых дома, куда будут переселены жильцы десяти ветхих бараков", - отметил он.

Будет развиваться социальная сфера села Петелино, где введена в эксплуатацию крупнейшая в районе молочно-товарная ферма на 1,2 тыс. голов.

"У инвестора есть большие планы по развитию этой производственной площадки. Общими усилиями нам предстоит построить в селе модульный дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт, реконструировать детский сад", - сказал Моор.

Кроме того, по словам губернатора, приняты решения, направленные на обеспечение ряда населенных пунктов Ялуторовского района качественной питьевой водой.

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Ялуторовск получит дополнительные деньги на ремонт улиц и благоустройство дворов

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Теги: Ялуторовский район, Александр Моор, Вячеслав Смелик, Андрей Гильгенберг



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